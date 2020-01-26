Известие о смертельном диагнозе добило Кудрявцеву

Когда Екатерина Волкова была замужем за продюсером Сергеем Члиянцем, в ее жизни произошла трагедия. На четвертом месяце беременности артистка попала в больницу. Знаменитость месяц провела в лечебном учреждении, медики пытались спасти малыша.
К сожалению, врачи оказались бессильны: пришлось вызывать искусственные роды, после которых у Екатерины началось кровотечение. Волкова призналась шокированной Кудрявцевой, что в тот момент была на грани жизни и смерти.
Екатерине Волковой сделали переливание крови. В процессе знаменитость заразили вирусом гепатита С.
Информация о смертельном недуге добила Леру. Шок, который испытала Кудрявцева от услышанного, отразился на ее лице.
"У меня началось воспаление матки и врачи приняли решение вызвать роды. После я была на грани жизни и смерти. А Сережа стал от меня шарахаться. Мне стало очень одиноко и страшно", – сказала Екатерина Волкова в эфире ток-шоу "Секрет на миллион" на НТВ.
Артистка уверена, что болезнь стала причиной ее расставания с Сергеем. После случившегося знаменитость долго не могла прийти в себя.
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