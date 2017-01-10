Самые горячие фото Яны Кудрявцевой

Самая юная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастики Яна Кудрявцева завершила спортивную карьеру. Сообщение о том, что 19-летняя спортсменка прекращает участие в профессиональных соревнованиях, было опубликовано на сайте Международной федерации гимнастики. Dni.Ru публикуют самые яркие фотографии Кудрявцевой.