Обколотой Лере Кудрявцевой стало хуже

Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению грудных имплантатов, когда выяснилось, что один из них лопнул и подтекает. По признанию известной ведущей, после хирургического вмешательства она еще не понимала масштабов проблемы.

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