Обколотой Лере Кудрявцевой стало хуже

В декабре 2019 года Лера Кудрявцева оказалась на операционном столе. Об этом телеведущая сообщила, опубликовав на своей странице в социальной сети фотографии с капельницей в руке. Далее последовал подробный рассказ о том, как 15 лет назад она решила увеличить грудь.
После вставки имплантатов Лера регулярно проходила обследования. По словам ведущей, ее долго ничего не беспокоило. О том, что лопнул имплантат, она узнала совершенно случайно. "Мигрировал-мигрировал и превратился в итоге в кашу, которую и выковыривали у меня из мышц", – рассказала Кудрявцева.
Телеведущая призналась, что благодаря болеутоляющим не осознавала масштаб ситуации. Однако дома ей стало хуже. "Первые три дня, находясь в клинике, я еще не понимала проблемы, потому что мне кололи обезболивающие в невероятных количествах. А вот когда вышла, было тяжело физически. На носу Новый год, нужно готовить, встречать гостей, а мне сказали: "Лежи дома. Просто лежи!" – цитирует ее StarHit. Лере Кудрявцевой запретили даже брать на руки маленькую дочь. К счастью, близкие и друзья были рядом.
Гламурная блондинка рада, что избавилась от искусственных вставок в груди. "Я очень довольна. Слава Богу, что избавилась от этих жутких балконов. У меня была красивая маленькая грудь. Не знаю, зачем я сделала их!" – призналась телеведущая.
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