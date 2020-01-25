Вырезавшая грудь Лера Кудрявцева поделилась неожиданным снимком

48-летняя Лера Кудрявцева показала редкое фото. На нем – сестра знаменитости Оксана Жукова.



Родственнице телеведущей 24 января исполнилось 56 лет. В сторис своего инстаграм-аккаунте Лера Кудрявцева тепло и нежно поздравила ее с праздником.

"Моя любимая сестренка, самая красивая! Родненькая, с днем рождения! Любимая моя", — отметила ведущая программы "Секрет на миллион" на НТВ. При этом она опубликовала фото Оксаны Жуковой, сообщает Teleprogramma.pro. Примечательно, что кадры с сестрой Лера Кудрявцева публикует редко.

Примечательно, что сестру знаменитости поздравил и ви-джей телеканала "МУЗ-ТВ" Андрей Разыграев. С шоуменом звезду связывает давняя дружба. "Даже не буду утруждать себя в подсчетах! Просто с Днем рождения! Благополучия и страсти во всем!", – отметил телеведущий.

Отметим, Лера Кудрявцева очень привязана к своей семье. Вместе с супругом Игорем Макаровым она воспитывает годовалую дочь Машу. Напомним, что у звезды уже есть взрослый сын от предыдущих отношений – Жан Ленюк. Молодой человек уже успел сделать телеведущую бабушкой, подарив ей внука.

Как писали "Дни.ру", Лера Кудрявцева почти месяц пробыла на больничном после того, как у нее лопнула силиконовая грудь, и ей пришлось срочно удалять имплантаты. Недавно телеведущая оправилась и снова приступила к работе.