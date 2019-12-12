Шаляпин исхудал до костей после расставания с Цымбалюк-Романовской

Исполнитель рассказал, что сбросил десять килограммов. Пользователи Сеть всерьез забеспокоились за здоровье Прохора Шаляпина.



Недавно артист сообщил печальную новость: они с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской расстались. Возможно, это повлияло на резкое похудение певца. Ведь крах отношений – это всегда большой стресс. В своем "Инстаграме" он опубликовал фото, на котором его и впрямь не узнать: кожа да кости.

Однако, по словам самого Прохора Шаляпина, чувствует он себя прекрасно. Он отметил, что худел таким же способом, как и актриса Нона Гришаева.

"Я за десять дней сбросил десять килограммов. С учетом того, что я почти сто уже весил, то это 10% веса. Я чувствую себя превосходно. Поддерживаю свой вес. 85 килограммов сейчас вешу при росте 193 сантиметра", – приводит слова звезды Teleprogramma.pro. Также Прохор Шаляпин поведал, что помогло ему избавиться от лишних килограммов.

"Прежде всего, это не есть после восьми вечера. Нонна Гришаева посоветовала недавно этот способ – 16-часовое голодание. То есть после восьми вечера и до 12 утра вы ничего не едите… Это интервальное голодание называется", – поделился певец. Кроме того, Прохор Шаляпин добавил в свой рацион питания много специй и стал пить каждое утро стакан горячей воды.

Примечательно, что преображение Прохора Шаляпина оценили далеко не все. Ряд пользователей Сети раскритиковали внешний вид артиста. "Ничего хорошего, кукла, не внешность важна, а красота души", "У меня говорящий попугай Проша, перед зеркалом одно лицо", – высказались фолловеры Прохора Шаляпина.