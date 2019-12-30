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"Его там никто не ждет": Шаляпина вышвырнули из шоу-бизнеса

Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Не так давно Прохор Шаляпин нелестно высказался о более опытных звездах отечественной эстрады. За это исполнителя буквально вышвырнули из шоу-бизнеса.
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О том, что некоторые знаменитости "засиделись" на своих местах уже неоднозначно высказывались многие знаменитости. Так Сергей Шнуров отметил, что с Новым годом поздравлять страну вновь будут Владимир Путин и Филипп Киркоров. Он заметил, что довольно часто в эфире мелькают одни и те же лица. Того же убеждения придерживается и Прохор Шаляпин.

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Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян решил высказать свою точку зрения по этому поводу. Он отметил, что возможно после этих слов у Шаляпина появится возможность проявить себя.

"Я недавно общался с Шаляпиным и Соседовым, которые тему возвращения звезд прошлого на сцену в телевизионном эфире подняли. Я спросил у Прохора, а будет ли он на одном очень серьезном музыкальном мероприятии, которое закрывает год в шоу-бизнесе. Он мне ответил, что его там никто не ждет, а быть там просто для того, чтобы светить лицом он не хочет", – рассказал эксперт. По всей видимости, многие артисты не очень положительно отнеслись к его словам о том, что стоит выпустить на сцену более молодых исполнителей.

"Когда мы общались с Сергеем, он сказал, что очень переживает за то, что деньги в его банке, у которого отобрали лицензию, сгорели, и он оказался практически нищим. Я понимаю почему они оба недовольны ситуацией в шоу-бизнесе. Шаляпина в него пока полноценно не приняли, а Соседов раньше был у всех на устах из-за острых высказываний в эфирах о шоу-бизнесе, а сейчас его стало на ТВ значительно меньше", – подытожил Манукян.

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Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official)

Автор: 30 декабря 2019, 21:45
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
В шоу бизнесе этот бездарь никогда и не был! Так, альфонс по бабкам и бабам!
Гость
Ответить
Да вы Соседову и в подметки не годитесь, однако заседаете в Госдуме и принимаете решения.
Не честно и подло изливать свое недовольство, наступив на больную пятку. А вот чем заняты вы и другие в Госдуме пока у честных людей сгорают последние деньги, которые они копили на жилище, кто на что.
ВАСЬЯ
Ответить
Дни это самое грязное издание.
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