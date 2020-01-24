"Это отстой просто!": Лариса Гузеева довела невесту до срыва и сравнила ее с проституткой

Лариса Гузеева грубо раскритиковала гостью шоу "Давай поженимся!" на Первом канале. Девушка не вынесла позора и сбежала из студии программы.

В новом выпуске передачи к солидному жениху Ивану из Санкт-Петербурга пришла 22-летняя Алена. Девушка со средним образованием нигде не работает и гордится своей силиконовой грудью третьего размера. Кроме того, она считает, что мужчина должен полностью ее содержать, а также приобрести для нее бизнес.

Примечательно, что претендентка на сердце владельца завода при своих аппетитах не хочет ничего делать по дому. Острая на язык Лариса Гузеева возмутилась такой позиции невесты. Она спросила: с чего вдруг у Алены такие запросы?

"У вас ментальность девушки 1992 года, а сейчас все по-другому. Мужчины любят работающих женщин. Раньше девушки действительно мечтали о такой безбедной жизни без работы. Сейчас – это отстой просто! Может, вам поискать простого парня? Найдите учителя или строителя. Зачем вам богатый мужчина? Вы не дотягиваете до него", – высказалась телесваха. Затем она предложила участнице шоу показать сюрприз.

Когда девушка ушла, ее начали обсуждать. Роза Сябитова пожалела невесту за ее недалекость. А Лариса Гузеева ответила, что ей вовсе не жалко ее, а жаль мальчиков, которые "клюют на тупых девок". "Это ментальность бытовой проститутки. Девочке из деревни кажется, если она объявит, что не будет готовить и убираться, то мужчина ей сразу даст домработницу, кухарку. Это же от скудоумия все", – сказала, как отрезала, ведущая.

Судя по всему, Алена слышала все, что о ней говорила в ее отсутствие Лариса Гузеева. Появившись в студии, она сказала, что не хочет показывать сюрприз и ушла в "комнату ожидания".