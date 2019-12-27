"Легкодоступная баба": завалившуюся на мужика Ларису Гузееву крепко приложили

Артистка выставила в "Инстаграм" фото, на котором лежит на диване. Она находится вместе с Дмитрием Нагиевым и Иваном Ургантом. Лариса Гузеева при этом легла на грудь к актеру, который обнял ее.
Для съемки телеведущая выбрала серые обтягивающие брюки, красные туфли на высоком каблуке и халат. Многие пользователи соцсети пришли в шок от увиденного и осудили замужнюю Ларису Гузееву.
Материал дополняется
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
Что мне делать.....
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
ЁЛКА настоящая или искусственная?
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Страшно рожать от мужика без работы
Почему вы все такие страшные
Ищу себе жену узбечку от26 до30
слышать мужское мнение, может и впрямь пойму, что со мной не так.