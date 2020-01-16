Настырная Лариса Гузеева замучила мужчину сексуальным допросом

Жених Сергей вместо букета претендентке на его руку и сердце подарил банный веник. В качестве сюрприза он напоил девушку березовым соком. Лариса Гузеева начала допрашивать провинциала об интимной жизни, чем смутила и своих соведущих, и самого гостя.
Сергей такого натиска явно не ожидал. "Можно вопрос интимный? Только честно! Когда был последний секс перед разводом?", – спросила телесваха. Мужчина заметно занервничал.
После некоторых раздумий жених ответил, что "уже задолго до этого". Однако Ларису Гузееву это не удовлетворило. "Ну задолго – это за сколько? Даже такой скоренький, неказистый, некачественный, какой-никакой? Сексишко, я бы даже сказала", — начала мучить гостя актриса.
Под сильным нажимом Ларисы Гузеевой Сергей все же признался, что раз в неделю у него были интимные отношения с бывшей супругой. Друг другого жениха из соседней комнаты заявил, что если бы ему задали такой вопрос, он бы ответил, что с 14-ти лет является импотентом.
Никто так и не понял, зачем Лариса Гузеева пытала сексуальным допросом гостя из Алтайского края. В итоге шоу именно Сергея из трех женихов выбрала главная героиня передачи.
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