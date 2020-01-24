Гузеева в шоке: подруга невесты увела жениха

В этот раз на программу Первого канала "Давай поженимся" пришел яркий и эпатажный дагестанец Людвиг. Мужчине 52 года, он коллекционирует машины и называет себя королем немецкого автопрома. На шоу он сразу заявил о себе необычным костюмом – разноцветным пиджаком с золотыми стразами: "Это вы не у Киркорова взяли поносить?" – удивилась Гузеева. Появившись в зале, Людвиг расстелил ковер и начал танцевать лезгинку.

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