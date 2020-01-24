Гузеева в шоке: подруга невесты увела жениха

С ведущими жених поделился своими ожиданиями от невесты: "Женюсь на той, которая любит скорость, уверенно чувствует себя за рулем, выглядит как принцесса, но готова стать моей королевой!".
Дагестанец выбирал из трех невест: первой была тридцатилетняя Алекса с огромными губами, из-за которых та практически не могла говорить, второй – тридцатилетняя Анна, певица с шикарным бюстом, покорившим весь зал, третьей была двадцатидевятилетняя блондинка Юля, начинающая модель.
Шоу приближалось к финалу, и жених отправился за невестой. Ведущие и зрители были уверены, что Людвиг выйдет с обворожительной Анной, но через секунду на сцене появилась неожиданная пара – дагестанец зашел в комнату последней невесты Юли, но не за ней, а за ее подругой Геленой.
"Юленька, я извиняюсь, у меня сердце екнуло. Мне так ваша подружка понравилась", – сказал жених и предложил скромной Гелене выйти в студию.
"Я наверное посижу" – засомневалась девушка, но и жених, и неудачливая невеста настояли: "Иди!".
"Очень неожиданно! Очень неожиданно!" – поразилась Гузеева.
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