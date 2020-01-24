Орлова заговорила о свадьбе после слухов о связи с Кадони

Недавно знаменитость опубликовала пост, в котором предложила фанатам поговорить. Она отметила, что постарается ответить на все вопросы. Свое обещание артистка сдержала.
Одна из поклонниц поинтересовалась у Ольги, что лучше – один мужчина на всю жизнь или много разных? Экс-солистка группы "Блестящие" поделилась опытом: "У меня не было одного всю жизнь, хотя это идеальный вариант. У меня было несколько очень достойных, и я им очень благодарна за все! Но мне хотелось бы выйти замуж еще раз и прожить с ним до конца дней своих".
Также фанаты вспомнили, что Орлова является зоозащитницей. Они спросили, как артистка относится к изделиям из меха и тестированию различных продуктов на животных. Ольга отметила, что вопрос неоднозначный.
"Про мех: я больше не покупаю шубы из меха, но свои старые не выброшу и не сожгу. Более того, я ем птицу и иногда мясо, и вы тоже. Мы все носим кожаную обувь и сумки, и так далее. Так что этот разговор очень условный. Что касается опытов на животных – конечно, я против", – высказалась знаменитость.
Напомним, что ранее Влад Кадони сделал откровенное признание о связи с соведущей. Он признался, что не прочь был бы заняться сексом с 42-летней артисткой. "В фантазиях или в реальности? В чем-то есть, в чем-то нет. Думайте сами, где именно он присутствует", – заинтриговал Кадони.
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