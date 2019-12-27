Изменница Орлова призналась в предательстве любимого

Орлова раскрыла свое отношение к супружеским изменам. На вопрос ведущей ютуб-шоу "Алена, блин!", изменяла ли она когда-нибудь избраннику, Ольга ответила утвердительно.
"Было", – сказала она после продолжительной паузы. По словам экс-солистки "Блестящих", до этого момента о ее вероломном предательстве никто не знал.
Ведущая шоу "Дом-2" отметила, что смогла бы закрыть глаза на измену любимого человека. Все зависело бы от извинений избранника.
Напомним, что в 2000 году Ольга Орлова познакомилась с предпринимателем Александром Кармановым. Бизнесмен был несвободен. К моменту знакомства с тогда еще солисткой группы "Блестящие" он восемь лет состоял в браке с вокалисткой Натальей Лагодой.
Ради Ольги Александр бросил супругу. Через год Орлова родила предпринимателю сына Артема.
Семейному счастью звезды группы "Блестящие" помешала брошенная Наталья. Ладога пыталась покончить жизнь самоубийством. Мучимый чувством вины Карманов взял экс-супругу под опеку. Ольге Орловой это не понравилось. В итоге пара распалась.
После у ведущей шоу "Дом-2" был роман с известным продюсером Ренатом Давлетьяровым. Также Ольга Орлова встречалась с бизнесменом Петром Аксеновым.
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