Встретившаяся с Шепелевым Орлова два часа не могла встать с кровати

Ольга Орлова стала очередным звездным гостем шоу "Алена, блин". Она высказалась о конфликтной ситуации, сложившейся вокруг родных Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым.

Ольга Орлова заявила, что все, что случилось после смерти Жанны Фриске, – неправильно. При этом она призналась: ей не раз поступали предложения поучаствовать в разных шоу, касающихся родных покойной артистки и Дмитрия Шепелева, но она не согласилась ни на одно. "Я не хочу, потому что я крестная мама Платона. И я не хочу, чтобы когда Платон по Ютьюбу нашел мои высказывания нелестные о своем отце, которого он любит и с которым он живет", – объяснила Ольга Орлова.

Артистка считает несправедливым то, что не может видится с Платоном. Кстати, в последний раз она встречалась с крестником два года назад или даже больше. Ольга не стала скрывать, что ей больно от этого, ведь она не понимает, почему Дмитрий не дает ей видеть Платона. "Что плохого я могу сделать этому ребенку?" – задала она риторический вопрос. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" пояснила, что согласна и на малое – видеться хотя бы по десять минут раз в полгода, чтобы отдать подарки или просто поговорить.

При этом какой-то конкретной причины такого поведения Дмитрия Шепелева, по словам Ольги Орловой, нет. Он просто не отвечает на ее сообщения. Сама она подозревает, что, вероятно, он мог обидеться на нее потому, что Ольга "поддержала" родителей Жанны Фриске. "Ну, как, поддержала? Я не ходила ни на один канал и не рассказывала ничего. Вот что? Я сохраняла молчание и храню его по сей день", – поправилась Ольга.

Она уточнила, что у нее есть "своя правда", но она крестная Платона и поэтому хочет действовать в его интересах. "Для меня это важно. Более того, для меня важна память Жанне. Я не собираюсь участвовать ни в какой грязи", – заключила Орлова.

Она рассказала, что летом в Италии встретилась с Дмитрием Шепелевым. Он был с Платоном. Конечно, мальчик не узнал ее. Ольга попыталась помириться с шоуменом, протянула руку, а тот сказал, что им не о чем говорить. Эти слова ее больно ранили. "Передо мной пронеслись все эти годы с Жанной, я сразу вспомнила все, что мы прошли, мы оба прошли с ним. Ну как может быть не о чем разговаривать?" – спросила телеведущая.

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