Вид прикованной к инвалидному креслу Цой шокировал народ

После серьезной травмы на "Жаре" в Баку (певица с корнем вырвала ноготь на большом пальце ноги и была госпитализирована в клинику на "скорой помощи" прямо с красной дорожки), Анита Цой не отменила свое выступление. Пока передвигаться без посторонней помощи артистка не может, поэтому на красную дорожку "Жары" она выехала на коляске.



прочитано 442 раза