Лолита Милявская одержала победу над мужем-изменником

После объявления о расставании Лолита Милявская и ее пятый муж Дмитрий Иванов сцепились в суде. Артистка победила, но пока только на начальном этапе.

Лолита Милявская и ее пятый муж Дмитрий Иванов объявили о расставании летом 2019 года. Известие стало сенсацией, ведь для многочисленных поклонников пара казалась образцом гармонии и любви. Спустя несколько недель выяснилось, что на протяжении двух лет Дмитрий Иванов старательно скрывал от супруги роман с уроженкой Белоруссии Ольгой Кулиевой. Более того, якобы мужчина умудрялся вести с ней интимные переписки прямо с ноутбука жены.

Затем стало известно, что Дмитрий Иванов подал на развод. В свою очередь, Лолита Милявская отнесла в суд заявление о признании их брака фиктивным. Муж же оказался против. "Иванов в конце прошлого года подал жалобу в Басманный суд Москвы на наш иск. Но недавно ее рассмотрели и благополучно отклонили. Сейчас материалы дела снова отправлены в мировой суд. Будем продолжать доказывать фиктивность его союза с Лолитой", – рассказал о победе певицы ее официальный представитель, адвокат Сергей Жорин.

Теперь Дмитрий Иванов намерен выяснить, каким образом его переписка с другой женщиной оказалась в руках Лолиты Милявской. Эти беседы оказались приобщены Сергеем Жориным к делу. "Он прислал запрос в нашу коллегию адвокатов с требованием объяснить природу их происхождения. Ни о каком мирном разводе речи точно не идет", – цитирует помощника артистки Starhit.

После расставания с молодым мужем Лолита Милявская преобразилась: она сильно похудела и теперь буквально светится от довольства собой. В разговоре с репортерами певица призналась, что под конец 2019 года смогла порвать отношения с несколькими людьми – тремя женщинами и двумя мужчинами. Об этом певица, по ее словам, совершенно не жалеет. "А самая главная новость – я здорова! Что редкость в моем возрасте", – отметила исполнительница.