"Родовое проклятие": новые отношения Лолиты Милявской обрекли на смерть

Христафарида рассказала, что в нумерологической карте певицы четко прослеживается характер лидера. Из-за него даже любящие мужчины не могут находиться рядом с ней длительное время.
"Они буквально вынуждены спасаться бегством, иначе эта связь погубит их личности. К сожалению, новые отношения легендарной российской певицы ждет та же участь", – вынесла вердикт Лолите Милявской в беседе с "Дни.ру" шаманка. Она добавила, что у поп-дивы хорошо представлены сектора денег и славы – именно поэтому ее сценическая карьера продолжает идти в гору.
"Ее код жизни – это Фортуна. Благодаря чему обстоятельства часто складываются именно в ее пользу, даже когда шансы на успех изначально невысоки", – отметила Христафарида. При этом она сообщила, что в то же время знаменитость могла бы получить от жизни гораздо больше, если бы не кармические неудачи, которые вмешиваются в ее жизнь самый последний момент и срывают планы по-крупному.
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