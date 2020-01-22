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Шоу-бизнес

"Сердце свободно": бывшая жена плюнула на Марата Башарова

Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Экс-супруга Марата Башарова рассказала о личной жизни. Елизавета Шевыркова заявила, что больше не даст шанса актеру.
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Бывшая избранница артиста опровергла их воссоединение. Она заверила, что не собирается мириться со звездой театра и кино. Хотя Марат Башаров ранее сообщил, что якобы снова живет с Елизаветой Шевырковой под одной крышей.

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 Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

По словам бывшей жены актера, они живут и отдыхают раздельно. На их совместное будущее она уже плюнула. "Возможно, Марату бы хотелось, чтобы все было так, как он говорит. Еще одного шанса я ему уже не дам. Другого мужчины рядом со мной пока нет – сердце свободно", – цитирует Елизавету Шевыркову Starhit.ru.

Отметим, что причиной расставания с супругой стало то, что Марат Башаров поколачивал свою вторую половинку. По слухам, однажды он сломал ей нос. Об инциденте рассказал ранее брат Елизаветы Шевырковой. Сейчас бывший супруг помогает женщине деньгами на содержание их сына Марселя. На алименты она не подавала.

Напомним, в предыдущих отношениях с актрисой Екатериной Архаровой у Марата Башарова также не обходилось без рукоприкладства. Позже артист признавался, что не может порой себя контролировать, когда выпьет спиртного.

Автор: 22 января 2020, 17:14
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