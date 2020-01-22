"Сердце свободно": бывшая жена плюнула на Марата Башарова

Бывшая избранница артиста опровергла их воссоединение. Она заверила, что не собирается мириться со звездой театра и кино. Хотя Марат Башаров ранее сообщил, что якобы снова живет с Елизаветой Шевырковой под одной крышей.
По словам бывшей жены актера, они живут и отдыхают раздельно. На их совместное будущее она уже плюнула. "Возможно, Марату бы хотелось, чтобы все было так, как он говорит. Еще одного шанса я ему уже не дам. Другого мужчины рядом со мной пока нет – сердце свободно", – цитирует Елизавету Шевыркову Starhit.ru.
Отметим, что причиной расставания
с супругой стало то, что Марат Башаров
поколачивал свою вторую половинку. По слухам, однажды он сломал ей нос. Об инциденте
рассказал ранее брат Елизаветы
Шевырковой. Сейчас бывший супруг помогает женщине деньгами на содержание
их сына Марселя. На алименты она не подавала.
Напомним, в предыдущих отношениях с актрисой Екатериной Архаровой у Марата Башарова также не обходилось без рукоприкладства. Позже артист признавался, что не может порой себя контролировать, когда выпьет спиртного.
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