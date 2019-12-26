Лишь бы не драчливый: сын Башарова становится его копией

Марат Башаров много лет мечтал о сыне. Мальчика артисту родила вторая супруга Елизавета Шевыркова. Знаменитость души не чает в малыше, ведь тот растет на редкость смышленым и активным.
Свежее видео, на котором трехлетний Марсель "зажигает" под детскую песенку, опубликовала в "Инстаграм" экс-супруга Башарова. Подписчики Шевырковой сошлись во мнении, что ребенок растет копией знаменитого отца. Между тем обыватели выразили надежду, что мальчик окажется не таким драчливым, как его папа.
Напомним, что Марат Башаров знаменит не только благодаря отличной актерской работе. Он часто оказывается в центре скандала из-за горячего нрава. В прошлом году, например, тогда еще жена артиста Елизавета попала в больницу с переломом носа и множественными ушибами. Как оказалось, Башаров избил супругу. Шевыркова подала на развод.
Спустя время супруги помирились. Побитая Елизавета простила Марата. Теперь родители Марселя живут без штампа в паспорте.
Отметим, что Елизавета Шевыркова не единственная, кто пострадал от рук Марата Башарова. Доставалось на орехи и первой жене актера Екатерине Архаровой. В 2014 году она с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга попала в больницу.
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