Светлану Бондарчук приравняли к Волочковой

В последнее время о Светлане много пишут в газетах. Причем далеко не самые позитивные вещи. Сама она относится к этому с юмором.
Накануне бывшая жена режиссера опубликовала новый ролик в своем инстаграм-аккаунте. На записи она задорно танцует на фоне океана в пляжном парео. "Почитала желтую прессу и пошла танцевать", – написала Бондарчук.
"А что вы хотели? В нашей стране понятия такие, 50 лет, значит хромая и косая уже должна быть", – высказалась подписчица.
По мнению фолловеров, в последнее время экс-супруга Федора стала очень похожа на балерину Анастасию Волочкову. Причем это проявляется даже в самых незначительных мелочах.
Так, например, поклонники отметили, что обе светские львицы одиноки. Но при этом не брезгуют заводить несерьезные отношения на стороне, сообщает "Экспресс газета".
Светлана начала публиковать такие же соблазнительные снимки, как и Анастасия. Обеих за чрезмерную откровенность ежедневно поливают тоннами грязи. Но Бондарчук и Волочкова продолжают игнорировать злопыхателей.
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