"Все мы грешные!": Гузеева рассказала о пагубных зависимостях

Бывшая актриса поведала, что когда-то курила и употребляла алкоголь. Откровениями она поделилась с подписчиками. В кадре, опубликованном в микроблоге Ларисы, ведущая программы "Давай поженимся" позирует с деканом актерского факультета. На архивном фото Гузеевой около 25 лет, она широко улыбается. По всей видимости, компания педагога была приятна молодой артистке.
"Есть вещи, о которых я страшно жалею: курение например (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) Алкоголь даже не обсуждается. Я с Деканом Актерского факультета С.П. Кузнецовым через десять лет ок. Института. Да. Было и такое", – подписала изображение звезда голубых экранов.
Несмотря на признание, поклонники не осудили любимую знаменитость. Одни задали ей вопросы, другие просто заметили, что в жизни случается всякое.
"Все мы грешные!", "А сейчас вы позволяете себе алко?", "Да, конечно, у кого не бывало... Главное – вовремя покончить с этим", "Зато есть , что вспомнить ! Вы суперская ! Счастья вам, вашим детям и внукам ! Обожаю Вас !", "Ларочка, все через это проходили)))) Как молоды мы были, как искренне любили", – написали фанаты Гузеевой.
Ранее телеведущая раскрыла еще один секрет. Она выразила сожаление о том, что не родила больше детей. Знаменитость воспитывает 19-летнюю дочь Ольгу.
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