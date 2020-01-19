"Жалею": Гузеева раскрыла свой страшный секрет

Лариса поделилась откровениями со своими поклонниками. В кадре, опубликованном в Сети, позирует ее дочь. Знаменитость сделала коллаж с ненаглядным чадом. Слева девушка уже во взрослом возрасте, а справа – в детском. Единственным "связующим звеном" в фотографиях является белое платье.
"О чем я жалею: что не родила с десяток, что растрачивала себя на пустое и недостойное, что мало училась, что не всегда берегла близких. А еще я от всего избавляюсь, все раздаю. Это Лелькино платье сохранилось чудом, и меня это делает счастливее. Всем радости и любви!" – написала Гузеева в своем инстаграм-аккаунте. Текст она сопроводила смайликами с ангелами.
Поклонники телеведущей отреагировали на публикацию лайками и комментариями. За несколько часов откровения Ларисы набрали свыше 50,5 тысяч отметок "мне нравится". Кроме того, фанаты звезды отечественных голубых экранов оставили под постом множество комплиментов в адрес знаменитости.
"Любим вас❤️спасибо🍒и вам всего самого доброго🌈" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены -прим.ред.), "Не оскудеет рука дающего! Здоровья, счастья Вам!", " Дети это счастье❤❤❤у меня этого золота двое – сыночек и лапочка дочка💋💋💋. Тоже перебирая детские вещи, так хочется снова окунутся в это счастье❤❤❤. Люблю Вас 💋💋💋у Вас очень замечательные дети😍дай бог вам здоровья и счастья🙏", – написали поклонники.
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