Кровь и рвота: больной дочери Ларисы Гузеевой стало хуже

В конце прошлого года стало известно о проблемах со здоровьем у дочери актрисы Ларисы Гузеевой. И лишь сейчас появились подробности того, что случилось с Ольгой.

В начале ноября 2019 года дочь актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи повторно диагностировали у нее опухоль. В качестве доказательства она показала фотографию, сделанную в медицинском кабинете. "Опухоль вернулась в чат", – коротко сообщила девушка.

Позже наследница Гузеевой разместила серию публикаций, в которых призналась, что ей "очень тяжело" и она "хочет умереть". На одном из снимков Ольга запечатлена без макияжа и с растрепанными волосами. Поклонники испугались и обратились за комментариями к Ларисе. Та успокоила фанатов, отметив, что опухоль доброкачественная, и "это бывает у девочек".

И вот теперь Ольга решила рассказать, что случилось. Все началось с того, что она начала чувствовать боль внизу живота, но сразу не обратила внимания на дискомфорт. Когда ситуация усугубилась, девушка обратилась к врачам. Ей был поставлен диагноз "поликистоз".

Через месяц после начала лечения медики объявили, что болезнь отступила. Однако из-за гормональной терапии состояние дочери Гузеевой ухудшилось. "Полтора месяца тяжелой депрессии, резкий набор веса/задержка жидкости кровь носом, тошнота, рвота, сбившийся сон и метаболизм, боли в кишечнике и мигрени, от которых теряешь сознание (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Ольга в "Инстаграм".

Понимая, что лекарство не подходит, дочь Ларисы Гузеевой стала принимать аналогичный по действию препарат. "Мой организм тут же ответил рвотой и такой тревогой, которой я (при тревожном расстройстве) никогда не страдала. я забила и перестала пить на 4 день, потому что я буквально боялась, что умру (а такие случаи были)", – призналась она.

Дочь Ларисы Гузеевой старается не отчаиваться. Теперь Ольга пытается найти способ сбросить вес, набранный в результате гормональной терапии.