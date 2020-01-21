Ненасытный Бари Алибасов набросился на молодую журналистку

Бари Алибасов ежегодно удивляет балерину неординарными подарками. То продюсер преподнесет звезде козленка, то блюдо, расписанное картинами из "Камасутры". В этот раз шоумен решил отличиться эпатажным поведением.
В разгар вечеринки Бари Алибасов внезапно набросился на журналистку со страстными позывами. Артист начал раздевать девушку на глазах у всех. Продюсер сорвал с нее свитер и заявил, что его все еще интересуют молодые девушки, передает сайт "Комсомольская правда".
Судя по всему, женатый на Лидии Федосеевой-Шукшиной продюсер забыл о своем статусе семейного человека. Что касается раздетой журналистки, то у нее происходящее вызвало смех. По словам Анастасии Волочковой, Бари Алибасов устроил "безумное шоу".
Напомним, Бари Алибасов начал жить с Лидией Федосеевой-Шукшиной еще в 1995 году, а в 1998-м артисты приняли решение разойтись, но сохранили теплые отношения. 20 ноября 2018 года звездная пара сыграла свадьбу. Многие россияне скептически отнеслись к браку знаменитостей.
Популярные темы форума
Слава великому Владимиру Путину!
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
про климакс
Надо улучшать демографию
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей
Дочь собралась замуж за хромого, но богатого.