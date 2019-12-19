Алибасов откровенно о разводе с Федосеевой-Шукшиной и женитьбе на Ротару

В недавнем интервью Бари Алибасов пожаловался, что долгие гастроли расстроили его свадьбу с Софией Ротару. Однако теперь все изменилось, и его предложение в силе.

Продюсер Сергей Лавров убежден: в нынешнем шоу-бизнесе без пиара, подчас провокационного, никуда. Этим могут заниматься сразу несколько знаменитостей по заранее обговоренным правилам. "Не секрет, что сейчас стало модно пиариться одному за счет другого или вместе по договоренности. Можно объявить о свадьбе, даже жениться. А дальше, как говорится, кто разберет потом", – проанализировал ситуацию Лавров.

В качестве примера он привел музыкального продюсера Бари Алибасова, который год назад женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. "Ну, конечно, пиар!" – безапелляционно заявил Лавров. Он пересказал свой недавний разговор с шоуменом: "Вот недавно, когда пошел бум по поводу Софии Ротару – едет она на "Песню года" или нет, у меня вдруг звонок. Определяется номер Бари Алибасова. Бари Каримович мне говорит: "Слушай, ты общаешься с Ротару, скажи Софии Михайловне, что я когда-то ей делал предложение руки и сердца, в любви клялся. Так мое предложение еще в силе! Если она согласна, я готов развестись с Шукшиной и жениться на Ротару".

Лавров попытался остудить пыл знаменитого пенсионера. "Я говорю: "Бари Каримович, страна еще не отошла от "Крота". Давайте не будем ее шокировать", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".

Ранее в интервью Бари Алибасов рассказывал о том, что делал предложение Софии Ротару, и та якобы согласилась. Однако затяжные гастроли, по его словам, помешали этим планам. "Мы уезжали на девять месяцев на гастроли с группой "На-На". Мы же изъездили всю планету!" – напомнил продюсер.