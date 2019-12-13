Любовь Толкалина сделала заявление о свадьбе дочери

В начале октября поклонники Любови Толкалиной узнали радостную новость: ее наследница Мария выходит замуж за своего возлюбленного – Никиту. Однако назвать точную дату торжества пара отказалась.
С тех пор поклонники не перестают гадать, когда состоится бракосочетание. Накануне артистка ответила на важный вопрос. Толкалина заявила, что ее дочь уже узаконила отношения с любимым мужчиной.
Журналисты связались со звездой, чтобы узнать подробности. Однако выяснилось, что информация о свадьбе оказалась ложной. "Нет, опять врут", – коротко отметила актриса в разговоре с изданием "7Дней".
Ранее Любовь Толкалина сообщила поклонникам, что уже четыре года состоит в отношениях. Ее избранник является гражданином другого государства и связан с музыкальной индустрией.
Напомним, в прошлом актриса встречалась с режиссером Егором Кончаловским. В июне 2001 года у пары родилась дочь Мария. В 2017-м гражданские супруги объявили о расставании.
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