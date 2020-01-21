Ксения Собчак обманула россиян

По мнению светской львицы, у каждой уважающей себя девушки должно быть сексуальное видео под душем с отдыха. Именно об этом заявила знаменитость в своем инстаграм-аккаунте.
Ксения решила продемонстрировать фолловерам, что такое по-настоящему соблазнительный ролик. Она выложила в своем микроблоге запись, на которой сначала в кадре появляется душ, а потом и сама Собчак. Вот только стоит она под ним в платье.
"Реально каждый день – счастье", — отметила телеведущая.
Судя по всему, Ксения хотела развеселить подписчиков безобидной шуткой. К слову, ей это безусловно удалось. "Ну вы Ксения и затейница!", "Непромокаемая Ксюша", "Обожаю вас, вы классная, а, главное, такая, как есть!", "Очень сексуально! Если учесть, что после душа ты еще и сухая...", "Вот так смотришь на ваши фото-посты, и настроение поднимается! Значительно изменился общий посыл страницы, в лучшую сторону", "Мало секса, Ксения Анатольевна, мало", – смеялись фолловеры.
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