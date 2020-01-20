"Губа не дура": избалованный сын Собчак не хочет возвращаться домой

Светская львица Ксения Собчак отдыхает на Мальдивах. Компанию звезде составили ее обожаемый супруг Константин Богомолов и сын Платон от первого брака.

Знаменитость щедро делится всевозможными фотографиями и видео из отпуска. Главным героем ее инстаграм-аккаунте, конечно, стал наследник.

На одном из последних роликов Ксения снимает малыша по дороге в ресторан. Они едут на машине по тропическому лесу. В ходе записи Платон признался, что на райском острове ему нравится значительно больше, чем в Москве. Поэтому возвращаться в холодную столицу он категорически не хочет.

"Губа не дура", – с насмешкой ответила ему родительница.

Собственно, Ксения сама виновата в том, что у ее наследника такие высокие запросы. С раннего детства она начала приучать мальчика к роскошным курортам, дорогим игрушкам и шикарным ресторанам.

Напомним, недавно звездное семейство побывало на горнолыжном курорте в Куршавеле. Тогда маленький Платон заявил, что не хочет кушать дома. Наследника светской львицы больше привлекают рестораны.

"Ты в маму, ты любишь в ресторане есть", – отметила Собчак.