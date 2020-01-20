"Собчак и маленькие гаденыши": телеведущая резко высказалась о детях

Ксения Собчак продемонстрировала странное чувство юмора. Она поиронизировала о том, как изменилось ее отношение к малышам.



Телеведущая в "Инстаграм" отметила, что появление собственного ребенка заставило ее пересмотреть свои взгляды. Ксения Собчак напомнила, что несколько лет назад она на дух не переносила маленьких детей.

После появления на свет Платона знаменитость полюбила не только его, но и всех малышей. Признание Ксении Собчак дополнила пляжным фото. На нем она позировала в черном бикини на берегу моря в окружении детей.

"Картина "Жизнь внесла свои коррективы" или "Собчак и маленькие гаденыши", – подписала фотографию звезда. Журналистка спросила у фолловеров, сталкивались ли они с подобными метаморфозами.

Высказывание Ксении Собчак вызвало неоднозначную реакцию. "Суперженщина, признать свои прошлые косяки и посмеяться над ними, для меня это – сверхчеловечность!", "Самостеб 80 уровня", "Уверена, вы и сейчас любите только своего! Люди не меняются!" — высказались пользователи соцсети.

Напомним, недавно Ксения Собчак вместе с сыном и мужем-режиссером Константином Богомоловым побывали на горнолыжном курорте в Куршевеле. Там маленький Платон впервые встал на горные лыжи.

