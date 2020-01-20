Бузова отметила православный праздник на экзотическом курорте

19 января православные верующие отмечают Крещение господне. Церковный праздник теледива встречает в теплых краях, в Таиланде.
Ольга Бузова не стала игнорировать важный для всех православных день. Она решила записать для фанатов видео с поздравлением. Ролик знаменитость опубликовала в "Сторис" своего "Инстаграм".
В кадре Ольга Бузова стоит на лесенке в бассейне. "Всех православных поздравляю с Крещением! Это, конечно, не прорубь…"– сказала певица, а после по обычаю трижды нырнула под воду с головой. Об этом сообщает "Пятый канал".
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Историк Соколов