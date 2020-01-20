Постаревшая Бузова назвала себя безупречной и разделась догола

Праздник она отмечает в Таиланде вместе со своим возлюбленным – блогером Давидом Манукяном. В честь торжества исполнительница решила порадовать поклонников, добавив в этот день немного пикантности.
Бузова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте откровенный снимок, на котором предстала полностью обнаженной. Ее прелести прикрывает лишь огромный лист пальмы.
В посте Ольга призналась, что 34 года – это про безусловную любовь к себе. Девушка осознала: природа создала ее безупречной, и все, что от нее требуется, – уважительно относиться к этому дару.
"Спасибо Вселенной за этот год. Дальше будет еще лучше, я знаю!" – заявила именинница.
Кроме того, Ольга поблагодарила родителей за данную ей жизнь. Без них добиться успехов было бы невозможно, отметила Бузова.
Свою избранницу поздравил и Манукян. Он написал под откровенным постом лаконичное сообщение: "Любимая, с днем рождения!"
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Историк Соколов