"Кости разъехались": Елену Воробей экстренно прооперировали

Юмористку Елену Воробей экстренно прооперировали. Знаменитость обратилась за помощью к медикам.

Артистка находится в одной из столичных клиник. Ей потребовалось срочное хирургическое вмешательство после перелома руки. Неделю назад Елена упала на концерте в Ногинске. Звезда отечественной сцены продолжила выступление, но спустя 40 минут ей стало плохо. Врачи оказали необходимую помощь и сразу наложили гипс. Однако избежать операции не удалось.

"Я опять в травматологическом отделении Москвы, сделали снимок и, увы, нужна операция. Будут ставить пластину. Потому что какие-то косточки разъехались, были плохо зафиксированы", – рассказала накануне Воробей в своем инстаграм-аккаунте.

Несмотря на то, что за ней должны были скоро прийти, 52-летняя знаменитость сохраняла присутствие духа. Она шутила и пыталась помахать поклонникам рукой. На видео, опубликованном в Сети, можно заметить, что конечность артистки в гипсе и на ней множество синяков.

Елена добавила, что упала под трек Стаса Костюшкина – "Женщина, я не танцую". Комедиантка с юмором отметила, что композиция стала предзнаменованием. На камеру артистка порассуждала, почему она продолжила "дергаться" на сцене. Однако, звезда старается сохранять позитивный настрой. Свою речь она завершила словами: "Зато я теперь точно знаю, что такое – танцевать доупаду".