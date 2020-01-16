Елена Воробей сломала руку на концерте и продолжила выступление

Елена Воробей поскользнулась и упала на сцене во время выступления в Ногинске. 52-летняя артистка получила перелом руки, но продолжила концерт, сообщает телеканал "360".
После инцидента Воробей не покидала сцену еще около 40 минут. Она призналась, что могла бы выступать и дальше, но у нее упало давление, и пришлось объявить антракт. Врачи наложили ей гипс. В своем инстаграм-аккаунте актриса поблагодарила поклонников за любовь и поддержку.
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