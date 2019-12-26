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"Мы с ним замутили": Елена Воробей призналась в связи с Денисом Майдановым

Елена Воробей. Фото: www.globallookpress.com
Елена Воробей готовит сюрприз для поклонников. Она рассказала о новом проекте с Аркадием Укупником и Денисом Майдановым.   
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52-летняя юмористка готовится составить конкуренцию таким молодым звездам, как Тима Белорусских и Элджей. Елена Воробей уточнила, что один альбом у нее есть, но вскоре россиян ждет нечто новое.

По словам пародистки, альбом называется "Золотые дуэты". "Так как в жизни не бывает ничего случайно, я готовлю один проект. Там пересечение Германии с Денисом Майдановым. Мы с ним замутили одно дельце. Скоро выйдет и не только это", – приводит слова Елены Воробей Teleprogramma.pro.

Материал дополняется

Автор: 26 декабря 2019, 17:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Воробей перепутали с Пугачевой

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