"Мы с ним замутили": Елена Воробей призналась в связи с Денисом Майдановым

52-летняя юмористка готовится составить конкуренцию таким молодым звездам, как Тима Белорусских и Элджей. Елена Воробей уточнила, что один альбом у нее есть, но вскоре россиян ждет нечто новое.
По словам пародистки, альбом называется "Золотые дуэты". "Так как в жизни не бывает ничего случайно, я готовлю один проект. Там пересечение Германии с Денисом Майдановым. Мы с ним замутили одно дельце. Скоро выйдет и не только это", – приводит слова Елены Воробей Teleprogramma.pro.
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