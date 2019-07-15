Елена Воробей рассказала об отношениях с семьей погибшего любовника

Первым делом звезда вспомнила ужасающие подробности болезни дочери Софии. В прошлом году девочка перенесла серьезную операцию на позвоночнике.
"До этого – два года нервов, решений, что делать, где делать, как, с кем. Советчиков много. При таком сколиозе вмешательство должно было быть либо в совсем малюпасеньком возрасте, когда она малюськой совсем была, или уже ждать, когда вытянется позвоночник. В нашем случае – раз в том возрасте не выявили врачи, то уже оставалось ждать, пока подрастет наша малявочка", – рассказала Воробей.
Артистка отмечает, что отец девочки – бизнесмен из Петербурга по имени Игорь – не принимал никакого участия: ни морального, ни финансового. По данным канала "ТВ Центр", у него была другая семья, о которой он даже не удосужился сказать Воробей. Она узнала это от общих друзей и была, мягко говоря, шокирована.
Другая женщина родила возлюбленному Елены двух сыновей, о которых он так мечтал. София даже успела познакомиться со старшим. Но, к сожалению, глава семейства вскоре скончался в результате несчастного случая.
"Его сыновья осиротели и моя зайка. Мне хотелось, чтобы он жил. И Соня хотела, и все хотели", – с нотками печали отмечает артистка.
Сейчас дочка звезды не поддерживает связь с детьми скончавшегося отца. "Соне это не нужно", – заявила Елена.
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