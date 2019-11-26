Шурыгина "засветила" грудь на морском побережье

Диана Шурыгина поделилась пикантным видео. На нем девушка умудрилась "засветить" грудь.

Дело происходило на морском побережье вечером. Как стало известно, знаменитость выполняла чье-то задание, при этом жалуясь на то, что поручение весьма жестоко. По чьему-то требованию известная по скандалу об изнасиловании Диана должна была искупаться в морских водах абсолютно голая.

Как сообщает Пятый канал, изначально блогерша была одета в свободную футболку с радужной надписью Billie Eilish. Потом Шурыгина начала раздеваться. Девушка стащила с себя футболку и, прижимая к себе большое пушистое полотенце, развязала бретели верхней части купальника. Диана, прикрывая грудь руками, побежала к воде. Потом в кадре появился человек.

Свое задание блогерша посчитала выполненным, хотя это весьма спорное утверждение. По условиям, Диана должна была искупаться полностью голой, однако она предпочла остаться в трусиках.