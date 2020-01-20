"Я человек конфликтный": Ольга Погодина раскрыла о себе правду-матку

По словам актрисы, люди часто путают понятия. В частности, не отличают стерв от "нормальных людей".
"Услужливый и льстивый человек – это стерва. А если человек вам в глаза говорит, что думает о вас, он святой", – порассуждала знаменитость. При этом она призналась, что тоже любит открыто рубить правду-матку.
"Я человек конфликтный, я эмоциональна очень часто. Интересно, что стервы – дамы мягкие, разговаривающие сладким голосом. Я не жестокая, я справедливая. Я жесткая, говорю правду зачастую", – отметила Ольга Погодина. По ее словам, все люди хотят лести. "Это их убивает и портит жизнь на корню", – высказалась актриса.
Напомним, Ольга Погодина замужем за телеведущим Алексеем Пимановым. Они познакомились более одиннадцати лет назад. Тогда он начал работу над фильмом "Три дня в Одессе", куда пробовалась актриса. "Вызывал 18 раз! В какой-то момент даже разозлилась, ведь у меня были еще проекты и экспедиции. Потом уже самой стало интересно, до какого идиотизма дойдет. Впоследствии Леша признался, что просто хотел общаться", – рассказывала знаменитость. В 2013 году Ольга Погодина и режиссер стали мужем и женой.
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Историк Соколов