Погодина взбесилась из-за поведения Пиманова

Ольга Погодина рассказала о том, как строились отношения с будущим мужем Алексеем Пимановым. Актриса призналась, что поначалу он ее сильно разозлил.

Ольга Погодина и Алексей Пиманов познакомились более десяти лет назад. Тогда он начал работу над фильмом "Три дня в Одессе", куда пробовалась актриса. "Вызывал 18 раз! В какой-то момент даже разозлилась, ведь у меня были еще проекты и экспедиции. Потом уже самой стало интересно, до какого идиотизма дойдет. Впоследствии Леша признался, что просто хотел общаться", – рассказала Погодина.

Спустя время, когда оба оказались свободными, их отношения переросли в романтические. А в декабре 2013 года Ольга и Алексей официально стали мужем и женой. "Отмечали с родителями и Лешиными сыновьями. С ними сложились очень теплые отношения. Как-то сидели в ресторане, разговаривали с женой Темы. И кто-то спросил, кем друг другу приходимся. Она засмеялась: "Не поверите, это наша злая мачеха", – сообщила актриса.

Ольга отметила, что между ними не было притирки: "Четко понимаем, что надо делать, а что не стоит. Плюс еще психофизика. Несмотря на строгий и даже суровый образ в программе "Человек и закон", в реальной жизни Алексей очень веселый и позитивный. Однако эмоциональный – может и взорваться. Но если знать эту черту, то любую вспышку несложно перевести в юмор. Надо оберегать друг друга от неприятностей. Если каждый будет тянуть одеяло на себя, все разрушится. Обиды способны уничтожить любые отношения".

Погодина призналась, что не прощает предательства и ненавидит глупость. А вот измену, по ее мнению, можно оправдать. "Виноваты, как правило, оба", – уверена Погодина. Актриса призналась, что у нее мужской характер и совсем нет женской хитрости. По ее мнению, это очень неудобно, потому что когда мужчины видят в ней конкурента, и возникает конфликт интересов, она не может "включить дурочку", передает StarHit.