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Ольга Станиславовна Погодина

Ольга Станиславовна Погодина актриса, сценарист, продюсер

  • Дата рождения: 21 сентября 1976
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Дева
  • Рост: 174
  • Вес: 53
  • Жена/Муж: Алексей Пиманов

Ольга Погодина – биография

Ольга Погодина родилась в Москве 21 сентября 1976 года в семье государственного служащего Станислава Юрьевича Бобовича и актрисы Лии Александровны Погодиной. В детстве будущая звезда не отличалась крепким здоровьем, поэтому обучалась на дому. Образованием девочки занималась родительница, которой пришлось пожертвовать ради наследницы карьерой. В итоге школу Ольга окончила экстерном и в 16 лет успешно сдала вступительные экзамены в Щукинское училище. Интересно, что незадолго до поступления будущая знаменитость взяла фамилию матери.

«Маме хотелось, если я буду заниматься актерской профессией, чтобы у меня была именно эта фамилия. Она же сама была великолепной актрисой, работала в Нижнем Новгороде. Я перед ней в огромном долгу, потому что из-за меня не могла дальше складываться ее карьера. Я ведь в детстве была полудохлым куренком – сказался туберкулез, который начался в три месяца», - говорила Ольга Погодина в интервью.

Погодина попала на курс Марины Александровны Пантелеевой. Отношения с мастером у будущей знаменитости не сложились. Каждый год Пантелеева обращалась на кафедру с предложением исключить студентку, говоря о ее профнепригодности, однако руководство каждый раз оставляло Ольгу на курсе. В последний год обучения Пантелеева отказалась занимать Погодину в дипломных спектаклях, репетировали со студенткой в инсценировке чеховских рассказов проректор Петр Глебович Попов и педагог Владимир Петрович Поглазов.

 После окончания театрального училища, в 1998 году, Ольга Погодина стала актрисой Московского театрального центра «Вишневый сад». За роль Марианны в спектакле «Тартюф» она была номинирована на премию Союза театральных деятелей Российской Федерации на фестивале «Московские дебюты года». Последние новости об Ольге Погодиной вы можете узнать на сайте "Дни.ру".

Ольга Погодина – карьера

Погодина покинула стены Щукинского училища в разгар кризиса 90-х. У артистки на тот момент почти не было опыта и связей. На работу ее брать не хотели. Ольга настойчиво ходила по кастингам, сделала портфолио с фотографиями.

Дебют в кино пришелся на 2000-й год. Ольгу снимали в эпизодах. Она появилась в сериалах "Маросейка, 12", "Салон красоты" и "Тихие омуты". Первую главную роль Погодина получила только через два года. В киноленте «Если невеста ведьма» она сыграла возлюбленную героя Сергея Безрукова. Фильм был очень тепло встречен зрителями, Ольгу стали узнавать, появились предложения о работе.

"Был безумный кастинг. Режиссер выбрал меня, он поверил, что я буду достойной парой Сереже Безрукову. Судьба. Ну и фарт, конечно", - делилась ранее знаменитость.

С тех пор много воды утекло, Ольга Погодина теперь состоявшаяся актриса. За свою творческую биографию она была занята в двух театрах и снялась в нескольких десятках картин. Последние новости об Ольге Погодиной ежедневно появляются на сайте "Дни.ру".

Ольга Погодина – личная жизнь

В 2000-м году на съемках картины "Тихие омуты" Ольга Погодина познакомилась с коллегой по цеху Михаилом Дорожкиным. Артисты семь лет прожили в незарегистрированном браке. Детей у пары не было.

В 2007 актриса вышла замуж за бизнесмена по имени Игорь. Предприниматель появился в жизни звезды кино в период бешеной востребованности, на романы у актрисы не было времени. Однако ухажер не сдавался, он начал сопровождать ее на все съемки. Через четыре месяца после знакомства влюбленный бизнесмен сделал предложение, в ответ он получил: «Согласна». Брак просуществовал несколько лет, после чего пара рассталась. Общих детей у них нет.

Настоящее женское счастье Ольга Погодина приобрела с ведущим и режиссером Алексеем Пимановым. С будущим мужем актриса познакомилась на пробах. Звезда проходила кастинг в фильм Пиманова «Три дня в Одессе». Это не была любовь с первого взгляда – режиссер утвердил артистку только с двадцатого раза.

Погодина и Пиманов какое-то время скрывали отношения. В 2014 году влюбленные тайно поженились. Последние новости об Ольге Погодиной читайте на сайте «Дни.ру».

«Наверно, подсознательно, во время всего общения было ощущение, что вот этот человек — мой. А потом уже все чувства оформляются в поступки, в сознание. Все произошло в какой-то конкретный момент, когда мы оба развелись. Поняли, что любовь. И вдруг мы сели и поговорили за много-много лет, мы просто поговорили о жизни. Мы всегда одинаково чувствуем какие-то вещи, мы пришли в ЗАГС, как друзья, а ушли уже мужем и женой. Алексей очень надежный, добрый и, многие не верят, очень веселый человек», - говорила Ольга Погодина.

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