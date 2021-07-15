Ольга Погодина родилась в Москве 21 сентября 1976 года в семье государственного служащего Станислава Юрьевича Бобовича и актрисы Лии Александровны Погодиной. В детстве будущая звезда не отличалась крепким здоровьем, поэтому обучалась на дому. Образованием девочки занималась родительница, которой пришлось пожертвовать ради наследницы карьерой. В итоге школу Ольга окончила экстерном и в 16 лет успешно сдала вступительные экзамены в Щукинское училище. Интересно, что незадолго до поступления будущая знаменитость взяла фамилию матери.
"Маме хотелось, если я буду заниматься актерской профессией, чтобы у меня была именно эта фамилия. Она же сама была великолепной актрисой, работала в Нижнем Новгороде. Я перед ней в огромном долгу, потому что из-за меня не могла дальше складываться ее карьера. Я ведь в детстве была полудохлым куренком – сказался туберкулез, который начался в три месяца", – говорила Ольга Погодина в интервью.
Погодина попала на курс Марины Александровны Пантелеевой. Отношения с мастером у будущей знаменитости не сложились. Каждый год Пантелеева обращалась на кафедру с предложением исключить студентку, говоря о ее профнепригодности, однако руководство каждый раз оставляло Ольгу на курсе. В последний год обучения Пантелеева отказалась занимать Погодину в дипломных спектаклях, репетировали со студенткой в инсценировке чеховских рассказов проректор Петр Глебович Попов и педагог Владимир Петрович Поглазов.
После окончания театрального училища, в 1998 году, Ольга Погодина стала актрисой Московского театрального центра "Вишневый сад". За роль Марианны в спектакле "Тартюф" она была номинирована на премию Союза театральных деятелей Российской Федерации на фестивале "Московские дебюты года". Последние новости об Ольге Погодиной вы можете узнать на сайте "Дни.ру".
Погодина покинула стены Щукинского училища в разгар кризиса 90-х. У артистки на тот момент почти не было опыта и связей. На работу ее брать не хотели. Ольга настойчиво ходила по кастингам, сделала портфолио с фотографиями.
Дебют в кино пришелся на 2000-й год. Ольгу снимали в эпизодах. Она появилась в сериалах "Маросейка, 12", "Салон красоты" и "Тихие омуты". Первую главную роль Погодина получила только через два года. В киноленте "Если невеста ведьма" она сыграла возлюбленную героя Сергея Безрукова. Фильм был очень тепло встречен зрителями, Ольгу стали узнавать, появились предложения о работе.
"Был безумный кастинг. Режиссер выбрал меня, он поверил, что я буду достойной парой Сереже Безрукову. Судьба. Ну и фарт, конечно", – делилась ранее знаменитость.
С тех пор много воды утекло, Ольга Погодина теперь состоявшаяся актриса. За свою творческую биографию она была занята в двух театрах и снялась в нескольких десятках картин. Последние новости об Ольге Погодиной ежедневно появляются на сайте "Дни.ру".
В 2000-м году на съемках картины "Тихие омуты" Ольга Погодина познакомилась с коллегой по цеху Михаилом Дорожкиным. Артисты семь лет прожили в незарегистрированном браке. Детей у пары не было.
В 2007 актриса вышла замуж за бизнесмена по имени Игорь. Предприниматель появился в жизни звезды кино в период бешеной востребованности, на романы у актрисы не было времени. Однако ухажер не сдавался, он начал сопровождать ее на все съемки. Через четыре месяца после знакомства влюбленный бизнесмен сделал предложение, в ответ он получил: "Согласна". Брак просуществовал несколько лет, после чего пара рассталась. Общих детей у них нет.
Настоящее женское счастье Ольга Погодина приобрела с ведущим и режиссером Алексеем Пимановым. С будущим мужем актриса познакомилась на пробах. Звезда проходила кастинг в фильм Пиманова "Три дня в Одессе". Это не была любовь с первого взгляда – режиссер утвердил артистку только с двадцатого раза.
Погодина и Пиманов какое-то время скрывали отношения. В 2014 году влюбленные тайно поженились. Последние новости об Ольге Погодиной читайте на сайте "Дни.ру".
"Наверно, подсознательно, во время всего общения было ощущение, что вот этот человек – мой. А потом уже все чувства оформляются в поступки, в сознание. Все произошло в какой-то конкретный момент, когда мы оба развелись. Поняли, что любовь. И вдруг мы сели и поговорили за много-много лет, мы просто поговорили о жизни. Мы всегда одинаково чувствуем какие-то вещи, мы пришли в ЗАГС, как друзья, а ушли уже мужем и женой. Алексей очень надежный, добрый и, многие не верят, очень веселый человек", – говорила Ольга Погодина.