Интиму Крюкова и Погодиной в закутке помешал репортер

Актер Константин Крюков рассказал об интимном моменте с коллегой по цеху Ольгой Погодиной. Знаменитости вместе снялись в постельной сцене.

Сегодня, 20 января, на телеканале НТВ стартует новый сериал "Легенда Феррари". В многосерийном детективе снялись Ольга Погодина и Константин Крюков. Знаменитости сыграли пылких влюбленных.

"У меня с Ольгой Погодиной одна постельная сцена, – признался Константин Крюков "Дни.ру". – Она якобы происходит в трюме. На лодке. Все это мы снимали в павильоне. Было очень смешно, потому что это был единственный день, когда приехал фотограф какого-то издания. Он приехал почему-то на постельную сцену. При этом трюм… это совсем маленький закуток сделан… По-моему, получилось очень романтично и красиво".

По словам Крюкова, над сериалом работал талантливый оператор Елена Иванова. Константин считает, что именно благодаря ее профессионализму и таланту удалось получить качественные кадры.

Жена артиста, Алина Алексеева, к экранным любовницам не ревнует. Избранница звезды сериала "Легенда Феррари" спокойно смотрит пикантные кадры с участием супруга.

"Меня больше ревнует дочь. Потому что она как-то пришла на спектакль... Посмотрела. Ей было лет десять. Я говорю: "Юль, ну как тебе?". "Ой, очень хороший спектакль, так смешно, но так стыдно". Я говорю: "Почему стыдно?" Она говорит: "Потому что ты три или четыре раза целуешься с этой неизвестной женщиной", – признался Константин Крюков.

Добавим, действия сериала "Легенда Феррари" развиваются в первые годы после Октябрьской революции. В центре сюжета Эль Ферарри – разведчица, которая скрывается под маской итальянской поэтессы.