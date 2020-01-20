Измотанная Паулина Андреева вышла в свет без макияжа

Все привыкли к тому, что молодая супруга Федора Бондарчука Паулина Андреева всегда выглядит роскошно. Но, как оказалось, бывают исключения.

Накануне актриса отправилась на самолете в Екатеринбург ради выступления в спектакле "№ 13D". Станислав Дужников – один из тех, с кем супруга режиссера будет играть на одной сцене. Именно он опубликовал серию снимков в своем инстаграм-аккаунте, на которых Паулина запечатлена без макияжа.

На фото девушка выглядит крайне измотанной. Это удивительно, ведь совсем недавно она вернулась из отпуска. Андреева вместе с Бондарчуком летала на Гоа, где они провели каникулы в роскошном пятизвездочном отеле. Но вот перелет до Индии выдался очень тяжелым. Все потому, что супруги летели эконом-классом, так как Федор не успел забронировать места в бизнесе.

Помимо жены режиссера, на фото запечатлены Игорь Верник, Ирина Пегова и сам Станислав Дужников. Они корчат забавные рожицы, надувают щеки и мило улыбаются.

Поклонникам снимки пришлись по вкусу. Они пожелали актерам удачи и отметили, что несмотря на усталость, все выглядят прекрасно.

"Какие все милые", – восторгалась фанатка.