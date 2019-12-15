Сэкономил на жене: Бондарчука отругали за кольцо для Паулины Андреевой

Наблюдатели подметили, что обручальное кольцо не отличается большими размерами. Кроме того, на нем не разглядеть драгоценных камней. Участники дискуссии сделали вывод, что Федор Бондарчук сэкономил на свадьбе.
Пара появилась перед камерами в элегантных нарядах. Режиссер надел классический смокинг с белой рубашкой и бабочкой, а его жена – актриса Паулина Андреева – предстала в длинном черно-белом платье с блестками.
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