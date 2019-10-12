"На горизонте у нее новый мужчина": сделано шокирующее заявление о замужней Андреевой

"Какое-то время все будет вполне невинно, но уже на свой День рождения она может ждать какой-то подарок от поклонника. Брак с Федором Бондарчуком долго не продлится, и инициатором расставания будет именно Паулина. Федор бросил жену в предыдущем браке, теперь бросят его. От него в буквальном смысле отвернутся", – говорит ясновидящая. Медиум уверена, бывшая жена режиссера обращалась к магам, чтобы в новом браке ничего хорошего не получилось. "Светлана Бондарчук до сих пор переживает разрыв, и какое бы впечатление она не пыталась создавать на людях, карты однозначно показывают, что есть слезы, которые отольются Федору переживаниями и страданиями. Бондарчука ждет подлая измена любящей, казалось бы, жены", – уверена Саона.

Что касается наступающего года, в карьере у актрисы все будет неплохо. Несколько проектов в большом кино, но больше мы ее все-таки будем видеть по телевизору. Возможно, она станет ведущей или участницей какого-то телевизионного проекта, снимется в сериале, который будет показываться по одному из центральных каналов.