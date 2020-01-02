"На троечку": провалившейся Пугачевой предложили поучиться у Киркорова

В минувшем году Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева не только отметила 70-й юбилей, но и наделала много шума. Гремел преимущественно концерт певицы в Кремле, а точнее скандал, который разгорелся вокруг него.

Ходили слухи, что на подготовку сольника Пугачевой 17 апреля известная госкорпорация выделила 40 миллионов рублей. Естественно, многих обывателей эта ситуация крайне возмутила. Люди не понимали, зачем тратить казенные деньги на спонсирование знаменитости, даже такой как Алла Борисовна. Народ также взволновала стоимость билетов на мероприятие, которая из-за перекупщиков взлетела до небес: от 100 до 500 тысяч рублей.

Отметим, что юбилейный сольник Аллы Пугачевой стал основой для полнометражного фильма. Картину, которая получила название "Тот самый концерт", уже прокатили по кинотеатрам страны, надо сказать, без особого успеха.

По словам члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, фильм-концерт был обречен на провал. Там не на что было смотреть, считает общественник.

"Посмотрел я "Тот самый концерт" Аллы Пугачевой. Не совсем понимаю, на что зрители ухлопали целую кучу денег на билеты. Может за возможность увидеть Примадонну на красном стуле? Но это их дело. Что же касается самого концерта, то, на мой взгляд, он никак не тянет на юбилейный концерт-возвращение спустя десять лет. Нет, танцоры конечно замечательные и Волочкова со своими шпагатами тоже, но это точно не шоу мирового уровня. Народная артистка СССР вполне могла и более дорогой, с точки зрения декораций, концерт устроить. Не будем говорить о мировых звездах, но даже в наших широтах есть с чем сравнить. Концерты Киркорова по декорациям на порядок выше по качеству и их он возит по всей стране, да и за рубеж тоже. В общем, я бы сказал, что концерт получился на троечку", – высказался Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".