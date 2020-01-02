"На троечку": провалившейся Пугачевой предложили поучиться у Киркорова

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Актриса Светлана Крючкова умерла на операционном столе
Пресняков и Подольская расстались из-за Николаева
"Под чем она?": еле шевелящая губами Волочкова купила билет в один конец
После известия о параличе Заворотнюк пришла на крестины девочки
77-летняя ведущая Ангелина Вовк рассказала о свадьбе с молодым ухажером
партнеры
Четверг 2 января
Лента новостей
17:25
В Москве маленькая девочка попросила "похитить" ее у матери во время новогоднего кутежа
10:33
"Мужчинам тяжеловато": Волочкова держит избранника полуголодным на частной вилле
10:07
Галкин сделал громкое заявление об изменах Пугачевой
08:23
Гоген Солнцев: о поклоннике жены и эротических фотографиях
08:20
Путин очень зол: подлая выходка Лукашенко возмутила Кремль
04:28
А как же Плющенко? Стало известно о новом мужчине в жизни Рудковской
23:52
Шепелев оказался причастным к трагедии обманутой Цымбалюк-Романовской
21:03
Дед Мороз – возраст, Снегурочка и подарки
18:08
"Была лишней": Пугачеву погнали с "Огонька" на Первом канале
17:16
Героя Украины Софию Ротару привлекли в новогоднюю ночь в Москве
16:34
Путин разбил вдребезги заветную мечту Лукашенко
13:56
Коррупция, убийства, наркотики: самые громкие судебные процессы 2019 года
13:19
Страдает от болей: звезде "Аншлага" поставили страшный диагноз
12:03
Пляски на костях, безумная миллионерша и эскортницы: жуткая вакханалия в гостях у Малахова
10:47
"Я бы потерял квартиру!": соседи вынудили Солнцева сдать жену-пенсионерку в клинику
09:08
"Ты посмотри на эту скотину": самые яркие высказывания политиков – 2019
08:22
Затравленный из-за полноты Корчевников раскрыл свои главные тайны
06:11
Алибасов горько поплатился за скандальную связь с Борисовым
04:26
"Комплекс Наполеона!": Тимати шокировал громким признанием
02:34
Баловни судьбы: главные политические счастливчики – 2019
01:09
Назван курс рубля на 2020 год
00:27
"Мучают панические атаки": стало известно о серьезных проблемах у бывшего мужа Нинидзе
23:02
Проведут 2020 год в холоде и голоде: украинцам предсказали тяжкие испытания
22:20
"Это необходимость": испугавшаяся за свою жизнь Дубцова наняла телохранителя
21:53
"Часто предавали": названа истинная причина одиночества Цискаридзе
21:06
Найденный под завалами в Магнитогорске мальчик поздравил с Новым годом спасшую его собаку
20:35
"Будет лежать": Солнцев собрался закрыть жену-пенсионерку в клинике
20:14
Погиб человек: в Ингушетии неизвестные обстреляли пост ДПС
19:33
Кемеровчане собрали новогоднюю ель из 150 машин (видео)
19:18
В 2020 году Россию ждут проблемы с Западом
18:45
Ударили ножом 13 раз: подробности страшной потасовки в Москве
18:39
В Уфе экстренно эвакуировали детский сад из-за подозрительного предмета
18:03
"Дурочка!": Охлобыстин ткнул лицом в грязь Асмус
17:42
Заняли весь пьедестал: российские лыжники одержали оглушительную победу
17:18
Теряет контроль: вскрылись ужасающие проблемы у Зеленского
16:37
"Вот так неожиданность!": дети Киркорова запели
16:14
Рита Дакота попала в жуткую автомобильную катастрофу
15:58
Владимир Путин рассказал о самом важном в Новый год (видео)
15:44
"Только что узнала": жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
15:26
"Рога мужу и фотосессия гениталий": Собчак призвали постыдиться
15:13
Грабители изуродовали лицо артиста в Петербурге
14:56
"Просто прелесть!": дети Галкина восхитили народ домашним концертом (видео)
14:44
Стычкин натренировал жену для интимного момента с другим
14:40
В Кремле назвали главное достижение России в 2019 году
14:27
Врач предупредил о неожиданной опасности мандаринов
13:57
Ученые определили оптимальную продолжительность сна
13:57
Негативные последствия: двуличный Лукашенко перехитрил сам себя
13:44
Актрису Шэрон Стоун заблокировали на сайте знакомств
13:26
Актер Сергей Бадюк госпитализирован в Таиланде
13:21
"Полная фигня": Виторган раскрыл сенсационную деталь расставания с Собчак
13:19
Киркоров попытался флиртовать с матерью Михайлова
13:18
"Беззаконие, лицемерие и скотство": Порошенко разнесли после триумфа Зеленского
13:09
Глава Минпросвещения рассказала о дефиците учителей в школах
12:57
В Москве задержали и отменили более 70 авиарейсов
12:52
Чем заняться на зимних каникулах в Москве: афиша
12:34
Названы самые популярные среди туристов регионы России
12:26
Роспотребнадзор рассказал россиянам об их правах при задержке рейса
12:19
Украинские адвокаты прижали Зеленского к стенке
12:09
В Мексике нашли древний дворец индейцев майя
12:05
Что стоит за действиями опубликовавшей тошнотворные фото Кудрявцевой
11:31
"Можно и мальчика, и девочку": 51-летняя Бондарчук о детях для нового избранника
11:27
Что смотреть в новогоднюю ночь на ТВ
11:27
Москву в Новый год будет сторожить целая армия правоохранителей
11:12
Как расслабляется в Таиланде оставшаяся без дочери Волочкова
11:00
"Крик души": беременная жена довела звезду шоу "Дом-2" до исступления
10:58
Эксперты подсчитали стоимость салата мимоза
10:39
"Тоже с трудом ходит": директор Ротару вступился за Пугачеву
10:38
На экранах может появиться новый фильм о Гарри Поттере
10:12
Россиянам рассказали о способах не потерять работу
10:10
"Я затаил хамство": Сюткин хочет отомстить Шнурову за оскорбления
09:51
"Сосочки вверх": актриса Макеева снялась без лифчика
09:49
Экономисты рассказали о судьбе рубля в 2020 году
09:38
Полуголая Бледанс похвасталась своими сочными ананасами
09:21
Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга
09:14
Три человека погибли при пожаре в Подмосковье
09:13
"Превратились сами в проститутку": обиженный Разин пнул Лещенко
09:07
Нарколог рассказал о борьбе с похмельем после застолья
08:52
Врачи назвали правила безопасного похода в баню
08:32
В Москве загорелся склад с газовыми баллонами
08:29
"Нет сил": Кожевникова напугала народ странным сообщением
08:23
"Может умереть на сцене": Пригожин откровенно о сдавшей Пугачевой
06:37
"Частная лавочка": известный певец раскрыл скандальную подноготную "Евровидения"
04:15
Появилась информация о женитьбе Бузовой
02:39
"Погань всякая": обрушившемуся на Водонаеву Охлобыстину дали смачную пощечину
00:48
Володин ответил на заявление посла США в Польше
00:08
Звезда Голливуда скоро станет отцом
21:54
"Реальная угроза для жизни": скандалящих Пригожина и отца Фриске предупредили об опасности
21:45
"Его там никто не ждет": Шаляпина вышвырнули из шоу-бизнеса
21:44
В Астрахани во время поминок в кафе провалился пол
21:35
В Москве гендиректор ЧОПа с семьей обокрал "Ашан" на 30 тысяч
21:31
"Давление одной группы": Украине гарантировали распад
21:22
В центре Новокузнецка произошла массовая драка
21:07
Знаменитый российский футболист погиб в аварии в центре Москвы
20:44
Мужчина устроил стрельбу в центре Берлина
20:35
Есть пострадавшие: в Петербурге маршрутка столкнулась с джипом на перекрестке
20:16
В Ростове-на-Дону нелегальный таксист набросился с кастетом на водителя "Яндекс.Такси"
19:52
Путин провел важные переговоры с Лукашенко
19:10
Как правильно организовать новогодний стол
18:57
Украина лишится важного права в 2020 году
18:23
Путин влепил звонкую пощечину мечущемуся Зеленскому
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дед Мороз – возраст, Снегурочка и подарки
Пляски на костях, безумная миллионерша и эскортницы: жуткая вакханалия в гостях у Малахова
Алибасов горько поплатился за скандальную связь с Борисовым
Баловни судьбы: главные политические счастливчики – 2019
Шепелев оказался причастным к трагедии обманутой Цымбалюк-Романовской
Затравленный из-за полноты Корчевников раскрыл свои главные тайны
Шоу-бизнес

"На троечку": провалившейся Пугачевой предложили поучиться у Киркорова

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com.
В минувшем году Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева не только отметила 70-й юбилей, но и наделала много шума. Гремел преимущественно концерт певицы в Кремле, а точнее скандал, который разгорелся вокруг него. 
прочитано 8197 раз

Ходили слухи, что на подготовку сольника Пугачевой 17 апреля известная госкорпорация выделила 40 миллионов рублей. Естественно, многих обывателей эта ситуация крайне возмутила. Люди не понимали, зачем тратить казенные деньги на спонсирование знаменитости, даже такой как Алла Борисовна. Народ также взволновала стоимость билетов на мероприятие, которая из-за перекупщиков взлетела до небес: от 100 до 500 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ

Галкин сделал громкое заявление об изменах Пугачевой

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Отметим, что юбилейный сольник Аллы Пугачевой стал основой для полнометражного фильма. Картину, которая получила название "Тот самый концерт", уже прокатили по кинотеатрам страны, надо сказать, без особого успеха.

По словам члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, фильм-концерт был обречен на провал. Там не на что было смотреть, считает общественник.

"Посмотрел я "Тот самый концерт" Аллы Пугачевой. Не совсем понимаю, на что зрители ухлопали целую кучу денег на билеты. Может за возможность увидеть Примадонну на красном стуле? Но это их дело. Что же касается самого концерта, то, на мой взгляд, он никак не тянет на юбилейный концерт-возвращение спустя десять лет. Нет, танцоры конечно замечательные и Волочкова со своими шпагатами тоже, но это точно не шоу мирового уровня. Народная артистка СССР вполне могла и более дорогой, с точки зрения декораций, концерт устроить. Не будем говорить о мировых звездах, но даже в наших широтах есть с чем сравнить. Концерты Киркорова по декорациям на порядок выше по качеству и их он возит по всей стране, да и за рубеж тоже. В общем, я бы сказал, что концерт получился на троечку", – высказался Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".

2 января 2020, 16:57
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Очень жалко "людишек", которые никогда не достигнут тех вершин и всенародной любви как Алла Пугачева. Впервые я была на концерте в театре им.А С.Пушкина в г. Пскове. В 1- ом отделении выступал Ободзинский,шли все на него, но во 2- ом отделении выступление А.Пугачевой и "Весёлых ребят" затмило зрителей,это был фейерверк. Маленькая,рыженькая, очень простая с гремучим голосом,обворожила всех. Поэтому,даже сейчас,завистники,успокойте свой пыл, вам даже в эти ее годы никогда не добиться такого признания у народа. А что,там, не мужчина, а марионетка,Прохор Шаляпин пишет, ему давно было пора сменить пол, а не делать пластические операции по омоложению, чтобы обслуживать богатеньких мужей власти и ждать наслаждений от богатеньких старушек. В Советское время для таких " петухов",как Шаляпин, нашли бы применение более значимые люди,чем из наших властей имущих.
Гость
Ответить
Да угомонитесь вы уже, Дни Манукяны. Пугачева личность культовая, она не просто любима и популярна, она в поклонении, вместе с ней выросло не одно поколение, на концерте ашлаг, в кинотеатрах аншлаг. Да, старая, да, охрипла, а переплюнуть её по сей день никто не переплюнул ни по уровню, ни по популярности, оттого и бесятся, что старая бабка в легкую уделывает все молодые таланты одним лишь своим появлением. И можете хоть на <цензура> изоити, что вы и делаете, а ничего вы с ней не сделаете ) Никакие петиции, статеки, комменты под ними ушлепков всяких никак не повлияют на любовь к ней, а это действительно любовь. Смиритесь уже, хотя бы с тем, что вам не светит ))
Гость
Ответить
НК
Мне очень понравился фильм. Как раз шоу мирового уровня. Я не люблю,конечно, танцы в мини-юбках и думаю они там неуместы были, но, в общем и целом шоу интересное и выглядит как Напутствие более молодым зрителям. Шоу настолько впечатлило что сразу вспомнились детские годы, триумф Аллы повсеместный . И сравнивая её с той и нынешней вижу насколько она стойкая, целенаправленная, не растратившая свой талант и голос- такой и осталась несмотря на годы.
Странно, но этот концерт просто ни о чем. Вы ранее не видели выступления Пугачевой? Нынешний концерт - полный провал.
Гость
Ответить
Не на троечку, на двоечку.
НК
Ответить
Мне очень понравился фильм. Как раз шоу мирового уровня. Я не люблю,конечно, танцы в мини-юбках и думаю они там неуместы были, но, в общем и целом шоу интересное и выглядит как Напутствие более молодым зрителям. Шоу настолько впечатлило что сразу вспомнились детские годы, триумф Аллы повсеместный . И сравнивая её с той и нынешней вижу насколько она стойкая, целенаправленная, не растратившая свой талант и голос- такой и осталась несмотря на годы.
Гость
Ответить
Алла-гениальная актриса.Спектакль-великолепен.Равных ей нет.
Гость
Ответить
Кто действительно затрахал, так это Дниюру со своими высосанными и проплаченными статейками и [п и д а р а м и]-комментаторами. Много насосали ? На хлеб то хоть хватит ? ))
Мимо проходила
Ответить
Завтра будет про волочкову, потом про деда мороза у рудковской.
Скорее бы завтра уже.
Гость
Ответить
И следом должна последовать статья, как поклонники облизали бузову, ну, по законам жанра. По чем травля Пугачевой нынче и кто платит ? Ну явно ж заказ, это уже даже вашим ботам очевидно.
Гость
Ответить
Алка-пугалка, на голове мочалка!
Так затрахала уже всех, что любое ее появление в сми вызывает тошнотворную реакцию. Унялась бы уже, наша незаменимая.
1 2

Популярные темы форума

Политика

В 2020 году Россию ждут проблемы с Западом
Теряет контроль: вскрылись ужасающие проблемы у Зеленского
Негативные последствия: двуличный Лукашенко перехитрил сам себя
"Давление одной группы": Украине гарантировали распад

Шоу-бизнес

"На троечку": провалившейся Пугачевой предложили поучиться у Киркорова
"Любаня перебрала! Едва на ногах стоит": Успенская повисла на шее Наргиз
Отмечающая юбилей Рудковская раскрыла главное желание
Певица Слава показала избранника красавицы-дочери

Проишествия

Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

Галкин сделал громкое заявление об изменах Пугачевой

Юморист решился на признание
Шоу-бизнес

"Тоже с трудом ходит": директор Ротару вступился за Пугачеву

Менеджер ответил на нападки критиков
Шоу-бизнес

"Можно и мальчика, и девочку": 51-летняя Бондарчук о детях для нового избранника

Светская львица понимает, что ее решение вызовет негативную реакцию общественности
Политика

Украинские адвокаты прижали Зеленского к стенке

Главе Незалежной направили письмо

Гороскоп

Страдает от болей: звезде "Аншлага" поставили страшный диагноз
"Мучают панические атаки": стало известно о серьезных проблемах у бывшего мужа Нинидзе
"Часто предавали": названа истинная причина одиночества Цискаридзе
Гороскоп на январь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева вышла на лед в мини-юбке и взяла в рот продолговатый предмет
"Страх быть одноглазым!": Плющенко получил серьезную травму
"Пьяные, что ли": народ в ужасе от выступления российских биатлонистов
Угроза здоровью: Медведева назвала настоящую причину ухода

Регионы

Поезда через Крымский мост довели людей до тошноты
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru