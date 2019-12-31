"Просто прелесть!": дети Максима Галкина восхитили народ предновогодним домашним концертом

На кадрах Лиза музицирует на крошечном красном фортепиано. Рядом энергично репетирует танцевальный номер брат, Гарри. "Предновогоднее настроение", – подписал ролик Максим Галкин в своем "Инстаграм".
В конце выступления дуэт попросил зрителей наградить их большим количеством лайков. Просьба не оставила звездного отца равнодушным и тот, не скрывая радости, рассмеялся. Поклонники одарили детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой комплиментами. "Ну, Лиза, актриса", "Лиза, даже на таком детском инструменте исполнила хит своей мамы", "Просто прелесть!" – высказались фолловеры.
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