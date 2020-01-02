Звезду шоу "Дом-2" на полгода заперли в реабилитационном центре

По словам экс-участника телестройки, курс терапии обошелся ему в полмиллиона рублей. Полгода медики возвращали Холявина из шоу "Дом-2" к нормальной жизни.
"В лечение входило очищение организма, наблюдение врачей. Находился я в закрытом реабилитационном центре. Нахождение в нем – отдельная история. Я пытался оттуда сбежать, у меня были жестокие войны с окружающими, я дебоширил, не признавал свою зависимость", – поделился Егор.
Находясь в клинике, экс-житель телестройки сделал себе татуировки на руке. Крест на пальце – как символ борьбы с пагубным пристрастием и цифру "22" – роковое число для Егора.
Также бывший участник шоу "Дом-2" признался, что наркотики пришли в его жизнь из-за депрессии. Проблемы у Холявина начались, когда он решил похудеть. Егор весил 165 килограммов, он постоянно слышал в свой адрес колкости из-за лишнего веса. Устав от нападок, экс-участник телестройки сделал липосакцию. Об этом сообщает StarHit.
На этом мужчина не остановился, он решил "перекроить" лицо. В общей сложности бывший житель шоу "Дом-2" ложился на стол пластического хирурга 22 раза. Один из походов к специалисту закончился для Егора Халявина плохо: во время процедуры защемило нерв. Правая часть лица звезды телестройки онемела.
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