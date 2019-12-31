"Крик души": беременная жена довела звезду шоу "Дом-2" до исступления

Саша Черно старается беречь здоровье. Муж пытается во всем ей угождать. Однако иногда капризы участницы шоу "Дом-2" бывают невыносимы.
Например, несколько дней назад посреди ночи Саша начала плакать из-за того, что муж отказывается съездить в магазин за маринованным луком, сахаром и мясом по-русски. А вскоре и вовсе изъявила желание побриться налысо.
По словам Иосифа Оганесяна, жена при всех выставляет его в неприглядном свете. Он пожаловался на нее в "Инстаграм". "Сейчас я на перепутье двух дорог и какую выбрать не знаю (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Прогнуться и делать все как хочет жена, и быть всегда хорошеньким, а проблемы запевать. Либо быть собой и доказывать свою позицию, что сделать очень сложно так как, я долго не могу с женой ругаться… Я безумно сильно ее люблю и понимаю ее положение, но терпеть и сглаживать сил уже нет", – высказался участник шоу "Дом-2".
Оганесян признался, что не знает, как ему себя вести. "Хочется сохранить семью и быть счастливыми, где радость и смех преобладают над грубостью и гневном... Простите за мой крик души, просто хотел выговорится вам", – отметил участник шоу "Дом-2".
Напомним, в конце ноября звезды шоу "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили, что у них будет ребенок. Супруги опубликовали в своих микроблогах в соцсети фото теста на беременность и отметили, что событие хоть и радостное, но неожиданное.
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