Беременная жена звезды шоу "Дом-2" довела себя до жуткого истощения

Девушка призналась, что первый триместр беременности дался ей очень тяжело. Пережить сложный период ей помог любящий муж – ведущий шоу "Дом-2" Андрей Черкасов.
"Начнем с того, что у меня был очень сильный токсикоз в первые месяцы. Андрей очень мне помогал, оберегал, заботился. Его мама тоже окружила меня вниманием, ведь моя мамулечка живет далеко… Токсикоз сильно затянулся, поэтому недавно Андрей отправил нас с мамой в Турцию. Там я немного пришла в себя, ела местные фрукты, дышала свежим морским воздухом", – цитирует избранницу ведущего шоу "Дом-2" Starhit.ru. Также Кристина Черкасова отметила, что из-за своего физического состояния стала раздражительной и вспыльчивой.
По словам супруги звезды телестройки, она не могла ни поесть, ни нормально выспаться. Из-за этого Кристина жутко похудела – до 46 килограммов.
Говоря о том, почему они с женой скрывали новость о скором пополнении, Андрей Черкасова заявил, что известие было тем счастьем, которое хочется оберегать от общественности. По словам ведущего шоу "Дом-2", они даже близким не сразу сообщили о беременности Кристины.
Супруги решили, что их первенец появится на свет в Москве. У них даже не возникало мысли, чтобы Кристина рожала за границей. "После Нового года начнем искать клинику, будем рассматривать все варианты. К этому шагу подойдем со всей серьезностью", – отметил ведущий шоу "Дом-2".
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