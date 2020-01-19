Готовы раскошелиться: Борисов и Малахов соблазняют Доронину и Муравьеву

Как выяснилось, редакции конкурирующих передач "Пусть говорят" на Первом канале и "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" мечтают о выпуске с участием актрисы и режиссера Татьяны Дорониной. Телевизионщики, по некоторым данным, уже сделали знаменитости любопытное во всех отношениях предложение.
Как стало известно, Дмитрий Борисов готов заплатить Дорониной 500 тысяч рублей за участие в "Пусть говорят". Андрей Малахов и его "Прямой эфир" соблазняют звезду миллионом. Между тем Татьяна Васильевна общаться отказывается и предложения игнорирует.
Актриса Ирина Муравьева тоже оказалась неподкупна. Звезду звали на "Пусть говорят". Ей обещали 700 тысяч за подробный рассказ о своих взаимоотношениях с режиссером фильма "Карнавал" Татьяной Лиозновой. Ходят слухи, что Ирина Вадимовна и Татьяна Михайловна были очень близки. Якобы артистка знает тайну, открыть которую не может.
Ирина Муравьева пользуется большой любовью зрителей. На спектакли с ее участием не попасть. Артистка бережет собственный имидж и дорожит аудиторией, как, в принципе, и Татьяна Доронина. Об этом сообщает "Экспресс газета".
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