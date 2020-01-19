Приблизили кончину: Малахов принес семье Караченцова много горя

Поргина рассказала, что жить с Караченцовым было непросто. Артист выпивал, отчего становился невыносим. Также нервы Людмиле портили женщины, которые представлялись любовницами ее супруга. Про одну такую даму шоумен Андрей Малахов даже снял выпуск ток-шоу.
В эфир скандальный эпизод программы вышел в тот момент, когда Караченцов и Поргина были в Тель-Авиве. За рубежом артист получал курс лучевой терапии.
Посмотрев выпуск, актер сначала рассмеялся, а затем бросился извиняться перед женой. Николай Петрович опроверг показанную в эфире грязь.
После Караченцов в сопровождении медсестры пошел на прогулку. Там из-за нервного потрясения у него случился припадок эпилепсии. Малахов и его программа больно ударили по психике артиста и, возможно, приблизили его кончину.
"Мы вызываем скорую помощь. Мы его колем, закалываем как собаку, кладем на кроватку. Он спит полутора суток, дальше мы опять идем облучать эту онкологию", – рассказала Людмила Поргина в эфире шоу "Секрет на миллион" телеканала НТВ.
По словам вдовы, Караченцов рвался на эфир к Малахову. Актер хотел раскрыть публике правду. "Я сказала, что сама разберусь. Я задала ей простой вопрос. Говорю: "Вы с ним спали, целовали его тело. Какие у него шрамы? На каком бедре огромное родимое пятно?" Она ответила? Нет. Не смогла вспомнить", – поделилась Людмила Поргина.
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