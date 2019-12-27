Стас Михайлов за сутки "накатал" штрафов почти на 12 тысяч рублей

По сообщениям ряда СМИ, исполнитель долго не оплачивал штрафы, поэтому федеральным приставам пришлось наложить запрет на регистрационные действия с его машиной "Роллс Ройсом".
В свою очередь водитель Стаса Михайлова опроверг информацию о том, что на машину наложены ограничения. Прокомментировал скандальную новость и сам музыкант. "Видимо, предновогодняя суета сводит всех с ума… Но дезинформация – это перебор, друзья! Все мы люди, все мы иногда нарушаем прописанные правила… Но, спешу сообщить, что я – законопослушный гражданин и, даже если нарушаю, то всегда своевременно оплачиваю штрафы и, совершенно точно, никто, ни за что меня не разыскивает!" (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), – заверил певец в "Инстаграм".
Однако согласно данным на официальном сайте федеральной службы судебных приставов, Стас Михайлов все же не погасил долг. На исполнителя составлено шесть актов об административных правонарушениях. Согласно им, артист в сумме должен судебным приставам 11500 рублей, сообщает "Московский комсомолец".
Интересно, что все нарушения Стас Михайлов совершил за один день – 27 апреля этого года в Краснодарском крае. Отметим, певец владеет несколькими автомобилями. Помимо роскошного "Роллс Ройса" в его автопарке есть "БМВ", "Лада Ларгус" и несколько "Шевроле".
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